Sevilha acaba com invencibilidade do Real Madrid

O Sevilha deu e o Sevilha tirou. Se o Real Madrid alcançou o recorde de invencibilidade em Espanha, com 40 jogos sem perder, na eliminação dos andaluzes da Taça do Rei, durante a semana, neste domingo foi o mesmo Sevilha a interromper este ciclo brilhante dos campeões europeus, impondo a primeira derrota da época ao conjunto de Zinedine Zidane (2-1), na 18.ª jornada do campeonato.

PUB

Um golo de Cristiano Ronaldo, na cobrança de uma grande penalidade, até deu vantagem aos “merengues”, aos 65’, nesta visita à capital da Andaluzia, mas um autogolo de Sérgio Ramos, a cinco minutos do fim, inspirou o Sevilha para chegar ao triunfo já em período de descontos, com Stevan Jovetic a deixar a sua marca no encontro.

Um resultado que permitiu ao Sevilha subir ao segundo posto da classificação na Liga espanhola, a apenas um ponto do Real (o Barcelona ficou a dois), ainda que os madridistas tenham menos uma partida disputada.

PUB

A última derrota do Real Madrid datava de 5 de Abril de 2016, na visita aos alemães do Wolfsburgo (2-0), na primeira mão dos quartos-de-final da última edição da Liga dos Campeões, que os espanhóis haveriam de conquistar. Desde então somaram 31 triunfos e dez empates em todas as frentes competitivas, tendo apontado golos em todos estes encontros.

PUB