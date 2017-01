Nomeações para os Óscares vão ser anunciadas via internet

A Academia das Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood comunicou na sexta-feira que o anúncio das nomeações para a 89.ª edição dos Óscares vai ser feito, no próximo dia 24 de Janeiro, de uma forma diferente do habitual: em vez da tradicional sessão no Samuel Goldwyn Theater, em Los Angeles, aberta a jornalistas e agentes de publicidade, a lista dos candidatos a cada uma das 24 categorias será divulgada via internet, em simultâneo com o programa do canal ABC, Good Morning America.

PUB

Assim, qualquer cidadão, em qualquer parte do mundo, vai poder ter acesso à lista dos nomeados – basta aceder aos sites da Academia live stream: oscar.com, oscars.org, ou qualquer outra plataforma que permita o acesso à informação oficial da instituição de Hollywood.

Foram também já divulgados os nomes dos convidados para a sessão. Assim, ao lado da presidente da Academia, Cheryl Boone Isaacs, estarão figuras do cinema já anteriormente nomeados ou oscarizados, entre os quais Jennifer Hudson (Óscar de melhor actriz secundária, em Dreamgirls, 2006), Brie Larson (melhor actriz, em Quarto, 2016), Emmanuel Lubezki (director de fotografia já três vezes distinguido, em Gravidade, 2014; Birdman, 2015; e O Renascido, 2016), Jason Reitman (realizador com quatro nomeações) e Ken Watanabe (nomeado para melhor actor secundário, em O Último Samurai, 2003).

PUB

Segunda a imprensa de Hollywood, a mudança no formato de anúncio dos nomeados visa alargar a audiência global para os mais cobiçados prémios da indústria cinematográfica norte-americana, e simultaneamente evitar que os responsáveis da Academia sejam confrontados, no momento, com perguntas de jornalistas que possam levar à quebra do sigilo pretendido relativamente ao processo das nomeações.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A Academia decidiu também antecipar, em alguns minutos, a hora do anúncio – que habitualmente acontece na madrugada californiana, para coincidir com horários mais funcionais nos diferentes continentes. Assim, este ano, a divulgação acontecerá às 5h18 (hora do Pacífico), quando no ano passado começou às 5h30.

Depois da divulgação dos nomeados a 24 de Janeiro, a cerimónia dos Óscares realizar-se-á a 26 de Fevereiro, em Los Angeles, com apresentação de Jimmy Kimmel, humorista e protagonista de um show televisivo com o seu nome na cadeia ABC, naquela que será a sua estreia na grande festa do cinema.

PUB