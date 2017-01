Incêndio destruiu dois edificios no centro da cidade de Guimarães

Um incêndio que deflagrou cerca das 23h30 de sexta-feira destruiu dois edifícios no centro da cidade de Guimarães e provocou ferimentos ligeiros num bombeiro, que foi assistido no local.

PUB

De acordo com informações dos Bombeiros Voluntários de Guimarães disponibilizadas à agência Lusa, nos dois edifícios com cinco alojamentos, moravam 13 pessoas, mas apenas uma precisou de ser realojada pelos serviços municipais.

As causas do fogo, que foi extinto cerca da 01h de sábado, ainda estão a ser apuradas. As chamas foram combatidas por 44 bombeiros, auxiliados por 12 viaturas.

PUB

Ainda esta semana um outro incêndio que deflagrou pelas 4h numa garagem de um prédio na mesma cidade alastrou aos edifícios contíguos e acabou por atingiu seis prédios. Tiveram que ser deslocados cerca de 150 moradores. Um bombeiro sofreu queimaduras numa mão, quatro viaturas arderam totalmente e os edifícios ficarma sujos pelas chamas e com um intenso cheiro a queimado.

PUB