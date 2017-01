Dois acidentes com quatro feridos ligeiros na Ponte 25 de Abril

Dois acidentes que ocorreram quase ao mesmo tempo no tabuleiro da Ponte 25 de Abril, no sentido Almada/Lisboa, pouco depois das 14h provocaram quatro feridos ligeiros, confirmou ao PÚBLICO o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP. Os feridos não inspiram, no entanto, grandes cuidados.

Apesar do aparato, o trânsito não está cortado, fazendo-se de forma condicionada em algumas vias, o que tem provodado alguma demora.

Um acidente com três feridos envolveu meia dezena de viaturas e ocorreu quase no final do tabuleiro, já sobre a zona de Alcântara. Realçando que se trata de feridos ligeiros, a PSP diz que está a dar prioridade a este caso e que no local já estão ambulâncias.

O outro caso deu-se no extremo oposto do tabuleiro, pouco depois do "garrafão" das portagens de Almada, na faixa central da ponte. Também envolve quatro a cinco carros, descreveu a PSP, há uma pessoa com ferimentos ligeiros e danos nas viaturas.

