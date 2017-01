David Bowie e Leonard Cohen nomeados para os Brit Awards

Um ano depois da sua morte, David Bowie foi nomeado em duas categorias dos Brit Awards, os principais prémios da indústria musical do Reino Unido. Igualmente incluído no rol de nomeados está o cantor canadiano Leonard Cohen, que morreu em Novembro, aos 82 anos.

PUB

Bowie, destinatário de um tributo especial na última edição dos prémios, foi nomeado para Melhor Artista Britânico Masculino, categoria em que vai concorrer com Craig David, Kano, Michael Kiwanuka e Skepta.

E tal como já era antecipado há alguns meses, Blackstar, o seu último trabalho, lançado apenas dois dias antes da sua morte, a 10 de Janeiro de 2016, está nomeado para Melhor Álbum do Ano, em competição com I Like It When You Sleep for You Are Beautiful Yet So Unaware of It, dos The 1975, Made in the Manor (Kano), Love & Hate (Michael Kiwanuka) e Konnichiwa (Skepta)

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Segundo o Telegraph, a inclusão de Bowie nas duas categorias justifica-se porque Blackstar foi lançado e atingiu os tops durante o período exigido para a edição deste ano do Brit Awards.

Também o cantor e poeta canadiano Leonard Cohen não foi esquecido, tendo sido nomeado para Melhor Artista Masculino Internacional, categoria que divide com Bon Iver, Bruno Mars, Drakee e The Weeknd.

A gala de entrega dos Brit Awards está marcada para 22 de Fevereiro. Segundo a imprensa britânica, para a edição deste ano está a ser preparado um tributo às estrelas da indústria música britânica que morreram em 2016, incluindo além de Bowie, o cantor George Michael e o produtor dos Beatles George Martin.

PUB