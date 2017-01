Professores: entrada no quadro só para quem tem horários anuais e completos em 2016/2017

Só os professores que tenham contratos anuais e completos durante o actual ano lectivo serão abrangidos pela vinculação extraordinária proposta pelo ministério da Educação (ME). Este é o novo requisito exigido para a entrada nos quadros e que se junta à obrigatoriedade de terem pelo menos doze anos de serviço e terem cinco contratos nos últimos seis anos, revelou ao PÚBLICO a presidente do Sindicato Independente de Profissionais da Educação (SIPE), Júlia Azevedo, depois de mais uma ronda de negociações no ME.

“O ministério cedeu às exigências do SIPE com vista a que a contabilidade do tempo fosse feita independentemente da existência da qualificação profissional e também deixou cair a exigência de que os cinco anos de contrato em seis anos fosse feita no mesmo grupo de recrutamento [disciplina], mas com a nova alínea respeitante ao contrato anual e completo em 2017/2018 voltou a afunilar” o universo abrangido, comentou Júlia Azevedo.

Para a presidente do SIPE, só será possível chegar a conclusões sobre esta proposta quando o ministério divulgar quantos entrarão no quadro com a sua proposta. O mesmo se aplica a algumas das alterações propostas para o diploma que rege o concurso para a colocação de professores, nomeadamente no que respeita à mobilidade interna, o processo pelo qual os professores do quadro podem pedir para mudar de escola. “Vamos pedir a negociação suplementar, porque sem números concretos não é possível avaliar com precisão as propostas do ministério”, disse ainda a presidente do SIPE.

Também a Federação Nacional de Professores, que se reúne esta tarde com a secretária de Estado Adjunta e da Educação, Alexandra Leitão, já fez saber que poderá socorrer-se do período suplementar de negociação previsto na lei.

A negociação suplementar está prevista na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas nos casos em que não haja acordo. Deve ser pedida pelos sindicatos e a sua realização é obrigatória

Júlia Azevedo indicou ainda que na proposta de diploma sobre os concursos o ME voltou em alguns casos à versão que se encontra actualmente em vigor, nomeadamente no que respeita às condições de acesso à segunda das três prioridades do concurso, propondo agora que esta se aplique aos docentes que tenham prestado funções docentes em pelo menos 365 dias nos últimos seis anos escolares em vez dos quatro que chegou a propor, o que iria impedir muitos docentes de concorrerem neste lugar.

