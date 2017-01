Apanhado o suspeito de ter morto a mulher tiro em Macedo de Cavaleiros

Uma mulher foi morta a tiro nesta sexta-feira ao início da noite em Macedo de Cavaleiros alegadamente pelo marido, que já foi detido pelas autoridades. Depois de disparar os tiros, o suspeito tinha fugido, mas autoridades acabaram por conseguir localizá-lo muito perto do local, na garagem do prédio onde viviam, na mesma rua onde se deu o crime.

O homicídio ocorreu em Travanca, uma localidade à entrada da cidade de Macedo de Cavaleiros, e o alerta foi dado por populares que ouviram dois tiros, perto das 19h30, mas não chegaram a ver o agressor, descreveu ao PÚBLICO o comando da Guarda Nacional Republicana.

Feitas as buscas em redor do local do crime, nomeadamente nos terrenos e nos prédios da rua, as autoridades perceberam que o suspeito estava barricado na garagem do prédio. O homem tentou suicidar-se com um machado, chegando mesmo a ferir-se. Depois da ordem de detenção foi encaminhado para o hospital.

O casal estava já referenciado por problemas de violência doméstica, tendo a vítima apresentado queixas anteriores contra o marido. Há alguns dias, a mulher de cerca de 55 anos teria pedido o divórcio, situação que não foi aceite pelo marido.

A mulher foi atingida com dois tiros na cabeça e, segundo algumas testemunhas que encontraram o corpo, estava deitada no meio da via pública, na rua onde morava. Quando a GNR de Macedo de Cavaleiros chegou ao local a mulher já estava morta. Como se trata de um homicídio, foi também chamada ao local a Polícia Judiciária.

