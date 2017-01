Embaixador do Iraque faz acordo com família de jovem agredido

O embaixador do Iraque em Portugal chegou a acordo extrajudicial com a família do jovem agredido em Ponte de Sor para que esta desista de apresentar queixa na justiça. A família de Ruben Cavaco irá receber algumas dezenas de milhares de euros.

O seu advogado, Santana-Maia Leonardo, não quis precisar o montante da indemnização. Mas mostra-se satisfeito, até porque, na sua opinião, este acordo vai servir para desanuviar as relações diplomáticas entre os dois países, que se tornaram tensas precisamente por o Iraque se ter recusado até agora a levantar a imunidade diplomática dos gémeos que agrediram Ruben Cavaco. "O Governo podia ter de tomar uma posição mais dura em relação ao embaixador e aos seus filhos. Assim já não há necessidade", observa.

