Marcelo exige ao Governo e ao Parlamento descentralização até às autárquicas

O aviso é claro: o Presidente da República quer aprovada até às eleições autárquicas deste Outono a legislação sobre a descentralização de competências para as autarquias - e foi isso mesmo que Marcelo Rebelo de Sousa pediu esta sexta-feira ao Governo, aos partidos e à Assembleia da República no seu discurso no encontro que promoveu com centenas de presidentes de juntas de freguesias de todo o país

"Temos à nossa frente escassos meses para fazer aprovar legislação que leve mais longe o sonho, que leve mais longe o poder local democrático nascido em 1974. Temos poucos meses porque não faz sentido deixar para a véspera das eleições a aprovação de legislação autárquica", vincou o Chefe de Estado.

Mas esta exigência do Presidente da República vem contra o calendário do Governo, que já remeteu taxativamente para depois das eleições autárquicas a discussão sobre a descentralização.

Para quem tivesse dúvidas sobre o recado, Marcelo Rebelo de Sousa foi mutio directo, falando até na terceira pessoa: "O Presidente está a dar um sinal aos partidos, Governo, oposições, Assembleia da República, muito simples: no seu entendimento é este o momento de levar mais longe o aprofundamento do poder local democrático. É isso que Portugal merece e deve ter."

Marcelo insistira na ideia e pediu aos partidos que "esqueçam o que os divide, pensem no essencial que os deve unir e aprovem essa legislação".

