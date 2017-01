Condutor de carros de cestos da Madeira terá sido morto por colega

Um homem com cerca de 60 anos terá sido assassinado esta segunda-feira ao final da tarde na freguesia do Monte, no Funchal, na Madeira, com três tiros na cabeça. O homicídio terá ocorrido na sequência de uma discussão de trabalho, segundo adiantaram ao PÚBLICO fontes dos bombeiros e da polícia. A vítima é o presidente da Associação dos Carreiros do Monte, um dos condutores dos carros de cesto, que são uma das atracções turísticas da ilha.

O suspeito, um outro condutor dos carros de cesto, foi detido pela PSP, pouco depois nas imediações do local do crime. Não ofereceu resistência e entregou a arma às autoridades. O episódio ocorreu no Largo da Fonte, junto à Igreja de Nossa Senhora do Monte, o ponto de partida dos carros de cestos.

Os bombeiros Voluntário Madeienses foram os primeiros a chegar ao local. A vítima já não apresentava sinais de vida, no entanto, houve uma tentativa de a reanimar, sem sucesso. O óbito foi confirmado pelo delegado de saúde no local, onde estiveram, além dos bombeiros, uma Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) e a PSP.

Os homicídios com arma de fogo são raros na Madeira.

