Exposição de Amadeo de Souza-Cardoso inaugura no Museu do Chiado

A mostra Amadeo de Souza-Cardoso / Porto Lisboa / 2016-1916, que atraiu mais de 40 mil visitantes ao Museu Nacional de Soares dos Reis, no final do ano passado, no Porto, é inaugurada às 19h desta quarta-feira em Lisboa, no Museu Nacional de Arte Contemporânea - Museu do Chiado.

Os dois museus evocam desta forma as exposições realizadas por Amadeo há 100 anos e que provocaram grande escândalo e polémica, sobretudo no Porto, devido à incompreensão da época relativamente às estéticas de vanguarda. Com curadoria de Marta Soares e Raquel Henriques da Silva, a exposição vai mostrar cerca de 80 obras identificadas a partir dos catálogos originais, com 114 peças expostas há 100 anos.

A apresentação destas obras no Porto e em Lisboa evoca o contexto da vida de Amadeo de Souza-Cardoso, que regressou a Portugal no início da Primeira Guerra Mundial como um pintor reconhecido nos meios da vanguarda, tendo participado em exposições colectivas em Paris, Berlim, Nova Iorque, Chicago, Boston e Londres. De acordo com um texto das comissárias, a realização dessas exposições em Portugal, no final de 1916, inseriu-se "nessa determinação de afirmação da carreira": a primeira decorreu no Porto, no Jardim Passos Manuel, de 1 a 12 de Novembro; a segunda, em Lisboa, na Liga Naval Portuguesa, de 4 a 18 de Dezembro.

Há um lado caricato nas exposições realizadas há 100 anos que as comissárias já recordaram no Museu Nacional de Soares dos Reis, pelos relatos da incompreensão por parte do público, que chegou a cuspir nos quadros de Amadeo. Ao mesmo tempo, as obras suscitaram um importante debate sobre a arte contemporânea. Amadeo de Souza-Cardoso / Porto Lisboa/ 2016-1916 vai ficar patente ao público no Museu do Chiado até 26 de Fevereiro.

