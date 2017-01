Acidentes rodoviários causaram 11 mortos na primeira semana do ano

Os acidentes nas estradas portuguesas causaram na primeira semana do ano 11 mortos, mais três do que em igual período de 2016, segundo dados da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR).

De acordo com dados disponíveis esta terça-feira na página da Internet da ANSR, foram registados na primeira semana do ano (entre 1 e 7 de Janeiro) 2292 acidentes, menos 376 do que em igual período de 2016 (2668), que causaram 11 mortos. Destes 11 mortos, nove foram registados pela Guarda Nacional Republicana (GNR) e dois pela Polícia de Segurança Pública (PSP).

A ANSR informa também que na primeira semana do ano foram registados 33 feridos graves e 692 feridos ligeiros. No ano passado, em igual período, foram registados 22 feridos graves e 806 ligeiros. Segundo a ANSR, o distrito com mais vítimas mortais na primeira semana do ano foi Aveiro (com quatro), seguido de Braga, Bragança, Faro, Leiria, Lisboa, Porto e Viseu, todos com um óbito cada.

No que diz respeito ao número de acidentes, Lisboa e Porto foram os distritos onde se registaram mais sinistros, 503 e 437, respectivamente. A ANSR informa ainda que entre 8 de Janeiro de 2016 e 7 de Janeiro deste ano, foram registados 450 mortos e 2057 feridos graves.

Todos estes dados dizem respeito às vítimas cujo óbito ocorreu no local do acidente ou a caminho do hospital.

