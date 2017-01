Roman Herzog, antigo Presidente alemão, morre aos 82 anos

Roman Herzog, antigo Presidente alemão, morreu nesta terça-feira, anunciou o gabinete da presidência citado pela Reuters. Herzog tinha 82 anos e foi um impulsionador da reforma económica nos anos de 1990, depois da queda do muro de Berlim.

O antigo chefe de Estado era membro da União Democrática Cristã (CDU), o partido de Angela Merkel, tendo sido chefe de justiça do Supremo Tribunal alemão antes de ser eleito Presidente em 1994, quatro anos depois da reunificação alemã. O actual Presidente alemão, Joachim Gauck, descreve Herzog como “uma personalidade distinta, que ajudou a formar a imagem da Alemanha e as próprias interacções na sociedade”, cita a Reuters.

No ano que passou, o ex-Presidente repreendeu os grandes partidos políticos alemães por não fazerem o suficiente para conter a ascensão do partido anti-imigração Alternativa para a Alemanha, que ao que tudo indica se tornará o terceiro partido mais votado nas eleições deste ano. Depois do seu mandato como Presidente, Roman Herzog presidiu também a primeira convenção europeia que redigiu a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia.

“Hoje perdemos um grande constitucional, político e estadista”, afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Frank-Walter Steinmeier. O ministro descreveu o antigo Presidente como “uma pessoa directa, honesta e inteligente que não tinha medo de dizer as verdades difíceis, sem nunca perder o sentido de humor”, concluiu.

