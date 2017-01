Obras no Largo do Calvário, em Lisboa, vão complicar trânsito até Março

Arrancaram, esta segunda-feira, as obras de requalificação do Largo do Calvário, em Alcântara, Lisboa. A intervenção, prevista no âmbito do programa “Uma Praça em cada Bairro”, vai condicionar o trânsito naquela praça e nas ruas adjacentes durante, pelo menos, três meses, informou a Câmara de Lisboa, em comunicado.

A circulação está interrompida a automóveis no sentido poente-nascente do Largo do Calvário, excepto transportes públicos. No sentido contrário é possível circular, ainda que com condicionamentos.

Em alternativa à Rua 1.º de Maio, deve-se circular pela Rua Leão de Oliveira, Calçada da Tapada, Avenida da Ponte e Rua José Oliveira Miguéns, com excepção para os transportes públicos.

Também o acesso à Rua Rodrigues Faria é agora feito pelo Largo das Fontaínhas e Travessa Teixeira Júnior, ou pelo Largo do Calvário, consoante as intervenções que tiverem a ser feitas no momento.

