Dirigentes mundiais só confirmam presença nesta segunda-feira

O facto de as chancelarias estarem encerradas devido ao fim-de-semana não permite, ainda, às autoridades portuguesas terem uma lista ajustada à realidade da presença de dirigentes políticos internacionais às exéquias de Mário Soares. As presenças só serão confirmadas esta segunda-feira.

Até agora, Michel Temer, segundo o Palácio do Planalto, a Presidência do Brasil, e Martin Schultz, presidente do Parlamento Europeu que já anunciou a sua saída do cargo para se candidatar como cabeça de lista do PSD às legislativas alemãs, têm a sua presença anunciada.

O PÚBLICO sabe que diversos Presidentes da CPLP [Comunidade de Países de Língua Portuguesa] manifestaram, nas últimas horas, a vontade de participarem nas cerimónias em Lisboa. O Presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, acompanhado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros cabo-verdiano, Luís Filipe Tavares.

O Rei de Espanha anunciou ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que vai ser enviada uma delegação espanhola, cuja composição, contudo, não foi divulgada.

