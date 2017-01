Costa anuncia "vistos startup" para jovens empreendedores indianos

O primeiro-ministro anunciou esta segunda-feira que o Governo português vai adoptar um programa de facilitação de vistos destinados a jovens indianos, abrangendo universitários empreendedores em startups ou em sectores ligados às tecnologias de informação.

António Costa referiu-se a esta medida num encontro de startups (empresas em início de actividade) portuguesas e indianas no Instituto Tecnológico de Bangalore, no qual também discursaram o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros da Índia, Shri Akbar.

O secretário de Estado da Indústria, João Vasconcelos, disse à agência Lusa que os jovens indianos já dispõem destas facilidades de instalação em Londres (Reino Unido) e em Silicon Valley (Califórnia, Estados Unidos) e a ideia é permitir que Portugal possa assumir-se como um novo polo de opção.

Neste terceiro de seis dias de visita oficial à Índia – em que Costa já por duas vezes foi vestido com o traje de honra tradicional do Estado de Karnataka (turbante, colar de flores, capa e bengala) –, o líder do executivo português manifestou a intenção de dar continuidade à forte presença registada por jovens indianos de starpups na última Web Summit em Lisboa.

"Estamos a preparar um starup visa destinado a empreendedores indianos e a jovens quadros graduados na área das tecnologias de comunicação e informação. Tal facilitará a possibilidade de residirem e iniciarem negócios em Portugal", salientou António Costa.

A Índia, de acordo com estimativas de diversas instituições internacionais, é já o terceiro país mundial em termos de número de startups. Depois de assinado um memorando de entendimento entre a Start-up Portugal e a Start-up Índia, o primeiro-ministro deixou um apelo para que os jovens indianos tirem partido desta medida de facilitação de vistos a adoptar pelo Governo português.

"Portugal tem uma longa tradição de tolerância e de abertura ao mundo, algo que tem sido reconhecido internacionalmente. A capacidade de interacção entre pessoas de diferentes origens, culturas e religiões faz parte do DNA de Portugal", sustentou o primeiro-ministro.

Na sua intervenção, o primeiro-ministro referiu-se igualmente a medidas já em curso no país, como o programa Start-up Portugal, destinado a jovens empreendedores. "Penso que Portugal é o país ideal para vocês testarem as vossas inovações, eventualmente falharem e testarem de novo até serem bem-sucedidos. Fui testemunha da atmosfera vibrante que se registou durante os dias de Web Summit em Lisboa – uma cidade que tem como lema construir pontes e não muros", apontou ainda António Costa.

O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros da Índia fez uma intervenção que mereceu longos aplausos de uma plateia sobretudo composta por jovens empreendedores. "Este é o momento de anunciar a mais relevante startup do mundo: A startup entre Portugal e a Índia", disse Shri Ansari. O membro do executivo indiano defendeu que não se está "perante um dicionário de palavras" sem consequências práticas e manifestou-se confiante que a parceria entre Portugal e a Índia "marcará as primeiras décadas do século XXI".

"O navegador português não sabe o que esperar, mas sabia que tinha de começar. No presente, se nós subestimamos sempre aquilo que podemos fazer num ano, então nem sequer conseguimos imaginar o que podermos fazer numa década", declarou, recebendo de novo palmas.

