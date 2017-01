Turquia: referendo sobre Constituição que dará mais poder a Erdogan em Abril

O Parlamento turco começa esta segunda-feira a discutir o projecto da nova Cosntituição, que deverá ir a referendo na primeira semana de Abril, anunciou o vice-primeiro-ministro Nurettin Canikli.

Esta alteração tem como grande objectivo dar ao Presidente Recep Erdogan maiores poderes, criando o regime presidencialista.

Segundo Canikili, a discussão do texto no Parlamento deve estar concluída em 18-20 dias. Deverá, depois, ser levado à votação e prevê-se que seja aprovado, uma vez que o Partido de Erdogan, no poder, o Justiça e Desenvolvimento (AKP), tem maioria no Parlamento.

Nurettin Canikli, em declarações aos jornalistas, disse também esperar uma mudança na política americana para com a Turquia, quando Donald Trump tomar posse, no dia 20 de Janeiro - pediu que não se cometam "os mesmos erros". O vice-primeiro-ministro disse esperar a extradição do clérigo Fethullah Gülen, que Erdogan considera responsável pela tentativa de golpe de Estado de 15 de Julho do ano, e ainda o fim do apoio dos EUA às Unidades de Protecção do Povo, as unidades curdas que combatem no Norte do Iraque contra o grupo islamista Daesh.

