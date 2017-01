Morreu Guilherme Pinto, o autarca de Matosinhos

O presidente da Câmara de Matosinhos, Guilherme Pinto, 57 anos, morreu este domingo pelas 4h20, em sua casa. Guilherme Pinto morreu junto da família, “de modo tranquilo”, segundo uma nota da Câmara Municipal de Matosinhos, após mais de dois anos de luta contra um cancro.

O autarca independente estava doente há bastante tempo, razão pela qual renunciou na semana passada ao cargo de presidente de câmara, com efeitos a partir do próximo dia 1 de Fevereiro. Na terça-feira, o presidente da câmara anunciou o seu regresso formal ao PS, o seu partido de sempre, que deixou em 2013 para disputar uma candidatura autárquica independente.

O corpo do autarca será velado no salão nobre dos Paços do Concelho a partir das 9h deste domingo.

Guilherme Pinto, que faria 58 anos em Abril, nasceu em Matosinhos. Licenciou-se em Direito pela Universidade de Coimbra, foi professor do ensino secundário e exerceu advocacia durante algum tempo. A nível político, foi deputado na Assembleia da República e também foi deputado municipal em Matosinhos.

Em 2005, foi eleito presidente da Câmara de Matosinhos depois de ter sido vereador do Ambiente e vice-presidente em executivos anteriores. Foi também presidente do Conselho de Administração das empresas municipais Matosinhos Habit e Matosinhos Sport, presidente da Associação Casa da Arquitectura e desempenhou funções noutras instituições ligadas ao ambiente, transportes, mobilidade, cultura, juventude, desporto, solidariedade social e saúde.

A nível europeu, foi presidente do Fórum Europeu para a Segurança Urbana (EFUS), membro do Comité de Monitorização do Conselho da Europa, relator Principal do Conselho da Europa para “Os Poderes Locais e Regionais em França” e presidente do Conselho de Administração da Rede Europeia das Cidades e Escolas de Segunda Oportunidade.

O independente Eduardo Pinheiro, actual vice-presidente, assumirá as funções de presidente da câmara de Matosinhos.

