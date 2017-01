Morreu o antigo Presidente iraniano Akbar Hashemi Rafsanjani

O antigo Presidente iraniano Ali Akbar Hashemi Rafsanjani morreu este domingo aos 82 anos em Teerão, vítima de ataque cardíaco. Personalidade dominante na política iraniana desde os anos 1980, passou de representante do poder para figura da oposição reformista, sem nunca deixar o círculo dos mais influentes do país.

Rafsanjani presidia actualmente ao Conselho de Discernimento, a mais alta instância de arbitragem política do país, que resolve conflitos entre o Parlamento e o Conselho dos Guardiões.

Foi Presidente do Irão entre 1989 e 1997 e nunca mais venceu eleições, perdendo em 2005 contra Mahmoud Ahmadinejad. Em 2009 surgiu como figura do Movimento Verde de protestos populares em oposição ao regime, embora não o tenha apoiado publicamente. A sua filha chegou a ser detida.

Em 2013 anunciou a sua candidatura como representando o campo reformista e moderado às eleições presidenciais, apenas minutos antes do encerramento das inscrições. A sua candidatura foi considerada inválida. Mas o candidato do seu campo - que o New York Times considera mesmo a sua alma gémea política - Hassan Rouhani, foi o vencedor. Foi Rouhani quem protagonizou (com o apoio do establishment), o acordo sobre o nuclear com os Estados Unidos de Barack Obama, que marcou uma nova etapa na vida da República Islâmica.

Ao longo de anos de altos e baixos, Rafsanjani, considerado um mestre de astúcia tanto na política como nos negócios, não perdeu a sua posição de influência.

