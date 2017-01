One Day at a Time regressa para mostrar a força da sitcom

O ano de 2017 promete ser fértil em remakes e, na Netflix, a nova temporada arranca com One Day at a Time. A série foi uma popular sitcom dos anos 70 emitida entre 1975 e 1984 na CBS e, na altura, contava a história de uma mãe solteira que se mudava para Indianápolis com as duas filhas adolescentes. Volvidas três décadas, a série regressou esta sexta-feira com Norman Lear novamente na produção, mas desta vez é protagonizada pela família cubano-americana Alvarez, que acaba de chegar a Los Angeles.

Justina Machado interpreta Penelope, uma mãe recentemente divorciada que serviu o Exército no Afeganistão e tem que educar os dois filhos adolescentes, Elena (Isabella Gomez) e Alex (Marcel Ruiz), com a ajuda da matriarca Lydia. Rita Moreno, a conhecida Anita do clássico West Side Story (1961) veste a pele da avó, uma cubana da velha escola que está constantemente a dar repreensões bem-intencionadas. À trama juntam-se o vizinho Schneider (Todd Grinnell) e Dr. Berkowitz (Stephen Tobolowsky), o patrão do consultório médico onde trabalha Penelope.

A primeira temporada tem 13 episódios de 30 minutos e, a par de Norman Lear, tem como produtores executivos Mike Royce (Todos Gostam de Raymond), Gloria Calderon Kellett (Foi Assim que Aconteceu) e Michael Garcia (Criadas e Malvadas). Caracterizada como “inovadora”, “engraçada” e “inteligente” pela crítica, One Day at a Time é, segundo a Forbes, um exemplo de televisão comparável ao que se fazia durante o auge das sitcoms com múltiplas câmaras, no sentido em que trata de “histórias reais, com pessoas reais e emoções reais”.

