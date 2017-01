Cerca de 20 mortos numa explosão em cidade síria perto da fronteira com a Turquia

Uma grande explosão no mercado do centro da cidade de Azaz, mantida pelos rebeldes perto da fronteira da Síria com a Turquia, matou cerca de 20 pessoas e feriu dezenas, neste sábado, avança o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, citado pela Reuters.

Pelo menos 19 pessoas, a maioria civis, morreram na explosão que foi ouvida do lado turco, na cidade de Kilis, diz a agência de notícias da Turquia. Dezenas de pessoas sofreram ferimentos graves, informa o Observatório, que monitoriza a violência no país. Mas, outras fontes avançam que os mortos serão cerca de 20.

Azaz é uma fortaleza do Exército de Libertação da Síria, um grupo de rebeldes moderados que têm o apoio da Turquia. Estes combatentes, com o suporte do exército turco, conseguiu expulsar o Daesh daquela região.

