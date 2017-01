Urgência de Pediatria de Portimão assegurada por unidade privada até domingo

O serviço de Urgência de Pediatria do Hospital de Portimão vai ser assegurado, até domingo à noite, pelo Hospital Particular do Algarve, em Alvor, informou a autoridade de saúde local.

PUB

A medida, que vigora entre esta sexta-feira e as 20h de domingo, foi tomada devido à dificuldade em encontrar profissionais para preencher as escalas e assegurar o acesso àquele serviço, adiantou em comunicado a Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve.

Em declarações à Lusa, o presidente da ARS Algarve explicou que faltaram nesta sexta-feira ao serviço os dois pediatras que estavam escalados para assegurar a Urgência de Pediatria, condicionando toda a escala prevista para o fim-de-semana.

PUB

"Esta foi a forma que encontrámos para evitar que as crianças tenham que se deslocar ao hospital de Faro, em caso de urgência", referiu João Moura Reis, sublinhando que os pediatras que faltaram não são do quadro do hospital e foram contratados por uma empresa.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No fim-de-semana do Natal, o Centro Hospitalar do Algarve também não teve Urgência de Ortopedia, serviço que foi igualmente assegurado por um grupo hospitalar privado da região.

Segundo João Moura Reis, a situação estará regularizada a partir das 20h horas do próximo domingo, altura a partir da qual voltam a haver especialistas para assegurar a escala.

Até lá, os utentes serão vistos na Urgência de Portimão e, se necessitarem de serviços de Pediatria, serão encaminhados para o Hospital de Alvor, a cerca de oito quilómetros.

PUB