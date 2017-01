Só um dos alegados agressores de Almada pode ser responsabilizado criminalmente

Só um dos jovens alegadamente envolvidos na agressão a um rapaz de 15 anos, em Almada, poderá ser responsabilizado criminalmente, por ter já 16 anos. Os outros, mais novos, serão alvo de processos tutelares educativos que correrão num tribunal de Família e Menores. A informação consta de uma nota divulgada na Internet ao fim da tarde desta quinta-feira pelo Ministério Público da comarca de Lisboa.

"Tendo-se apurado, após identificação, que um dos suspeitos já terá 16 anos, sendo imputável penalmente, o inquérito prosseguirá quanto a este", explica a nota. E acrescenta: "Quanto aos restantes suspeitos, apurou-se que têm menos de 16 anos, pelo que o Ministério Público decidiu instaurar, relativamente a estes, um inquérito tutelar educativo no Tribunal de Família e Menores".

O Ministério Público confirma que recebeu uma queixa-crime no início de Novembro e que as agressões relatadas "se encontram gravadas em vídeo". Adianta igualmente que o inquérito corre no Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Almada e que a PSP está a fazer diligências para apurar os factos.

O vídeo que se está a tornar viral nas redes sociais mostra vários jovens a agredir um rapaz com socos e pontapés na cabeça. As imagens foram divulgadas esta quinta-feira pelo Correio da Manhã, mas o caso remonta a Novembro. O porta-voz da PSP, Hugo Palma, confirmou ao PÚBLICO que no início de Novembro a mãe da vítima, um menor de 15 anos, apresentou queixa na esquadra da PSP de Corroios.

A participação foi encaminhada para o DIAP de Almada, que pediu à Esquadra de Investigação Criminal de Almada para apurar os factos. "As diligências de investigação estão quase concluídas", adianta Hugo Palma. Pelo menos quatro jovens foram identificados como alegados autores das agressões, tendo já sido ouvidos pela PSP. Mas há mais adolescentes envolvidos, a maior parte dos quais terá assistido à agressão, tendo alguns incentivado a violência.

Isso mesmo é audível no vídeo, onde uma voz masculina repete "dá mais, dá mais". Depois ouvem-se risos. Mais à frente alguém diz que a vítima está a sangrar e um dos jovens insiste: "Já chega. Já chega. Acabou".

A mãe da vítima, Margarida Pimenta, contou à SIC que o filho, que está a tirar o curso de informática na Escola Profissional de Almada, recebeu um telefonema de um rapaz para se encontrar com ele depois das aulas. "Nas palavras dele [filho] para um 'mano a mano' para falarem sobre uma rapariga", afirmou. O filho terá ido ao encontro sozinho, mas quando lá chegou o jovem estaria acompanhado por mais sete adolescentes. "Levou um murro que o deixou desmaiado e a seguir foi pontapeado. Fizeram-lhe uma cilada", refere Margarida Pimenta, que garante que o filho só se apercebeu de quantos jovens estavam no local quando viu o vídeo.

O subcomissário João Moura, das relações públicas da PSP, adianta que parte dos menores envolvidos no episódio são alunos da Escola Secundária de Emídio Navarro, em Almada, e explica que o vídeo - que já era do conhecimento das autoridades - tem servido como meio de prova na investigação. Não foi possível obter nenhum comentário por parte dos responsáveis da instituição de ensino, já que o presidente do conselho executivo está fora em trabalho e os outros membros não estão disponíveis para prestar declarações.

