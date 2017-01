Vídeo viral: PSP investiga agressão a jovem de 15 anos

Um vídeo que se está a tornar viral nas redes sociais mostra vários jovens a agredir um rapaz com socos e pontapés na cabeça. As imagens foram divulgadas esta quinta-feira pelo Correio da Manhã, mas o caso já está a ser investigado desde Novembro pelas autoridades. O porta-voz da PSP, Hugo Palma, confirmou ao PÚBLICO que o episódio terá acontecido numa via pública de Almada em Novembro passado, tendo a mãe da vítima, um menor de 15 anos, apresentado queixa na esquadra da PSP de Corroios.

A participação foi depois encaminhada para o Departamento de Investigação e Acção Penal de Almada, que pediu à Esquadra de Investigação Criminal de Almada para apurar os factos. "As diligências de investigação estão quase concluídas", adianta Hugo Palma. Pelo menos três jovens foram identificados como alegados autores das agressões, tendo já sido ouvidos pela PSP. Mas há mais adolescentes envolvidos, a maior parte dos quais terá assistido à agressão, tendo até incentivado a violência.

Isso mesmo é audível no vídeo, onde uma voz masculina repete "dá mais, dá mais". Depois ouvem-se risos. Mais à frente alguém diz que a vítima está a sangrar e um dos jovens insiste: "Já chega. Já chega. Acabou".

O subcomissário João Moura, das relações públicas da PSP, adianta que os menores envolvidos no episódio são alunos da Escola Secundária de Emídio Navarro, em Almada, e explica que o vídeo - que já era do conhecimento das autoridades - tem servido como meio de prova na investigação. Não foi possível obter nenhum comentário por parte dos responsáveis da instituição de ensino, que não se encontravam na escola.

Este caso, segundo Hugo Palma, está registado como uma agressão na via pública, não estando incluído nas estatísticas da violência escolar. Isto porque a queixa não foi feita à equipa do programa Escola Segura, nem ocorreu no interior de uma instituição de ensino.

