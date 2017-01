PS escolhe filho de Vieira de Carvalho para a Maia

O PS já tem candidato à Câmara da Maia. É o independente Francisco Vieira de Carvalho, filho do ex-autarca do PSD, Vieira de Carvalho.

PUB

As negociações com este independente, que já foi militante do PSD, têm já algum tempo, mas o convite para encabeçar a lista é recente. A convicção da concelhia, liderada por Jorge Catarino, é que o PS com esta candidatura “pode ir buscar muitos dos votos brancos e nulos (cerca de seis mil) registados nas eleições autárquicas de 2013”.

Os socialistas acreditam, por outro lado, que a candidatura pode penetrar num eleitorado que vá para além do socialista uma vez que Francisco Vieira de Carvalho pode vir a beneficiar do capital político do seu pai, que foi presidente da Câmara da Maia durante vários mandatos, primeiro pelo CDS e depois pelo PSD.

PUB

O cabeça de lista do PS foi administrador da Maia Ambiente, entre 2006 e 2010 e actualmente trabalha para a YorlDream Consulting.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Para o dia 11 de Janeiro está marcado um plenário de militantes da Maia para votar o nome do cabeça de lista, uma votação que assinalará o lançamento da candidatura às eleições locais deste ano.

Nas autárquica de 2013, o PS apostou em Ricardo Bexiga, actual deputado, para liderar a lista, tendo obtido 25% dos votos, metade dos foram alcançados pela coligação PSD/CDS. Ricardo Bexiga renunciou nesta quinta-feira ao seu lugar de vereador na autarquia.

Com Bragança Fernandes fora da corrida na Maia por ter atingido o limite de mantados autárquicos, o PSD aposta em Silva Tiago, vice-presidente da câmara.

PUB