José Fontelas Gomes pede estabilidade para jovens árbitros

O presidente do Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), José Fontelas Gomes, pediu esta quinta-feira "estabilidade" para os jovens árbitros e admitiu que continuará a haver erros nos jogos.

PUB

"Obviamente irão continuar a existir erros e vão continuar a existir em Portugal e em todo o mundo. O que este grupo [de árbitros] precisa – e confio plenamente neste grupo – é de um ambiente mais favorável e que todos nós, de uma forma séria e honesta, façamos algo para que a arbitragem seja melhor", afirmou José Fontelas Gomes.

Em declarações ao Fórum da rádio TSF, o responsável pediu 'ajuda' aos clubes "porque esta não é só uma questão da arbitragem, mas de todo o ambiente à volta do ambiente do futebol português". "Para estes jovens [árbitros] crescerem, precisam de estabilidade, de ser apostas, porque só assim é que eles crescem. Porque, como digo muitas vezes, não se faz um árbitro de um dia para o outro", afirmou.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Fontelas Gomes afiançou que existe "uma gestão séria, equilibrada e que não é conotada com A, B ou C, não favorece quem quer que seja". "Se for ver o que foram os erros ao longo do campeonato, vê que existiram para todas as equipas. Podem ter tido maior ou menor influência, mas existiram para todas as equipas", afirmou.

O presidente do CA da FPF disse que o órgão está a trabalhar na divulgação dos relatórios dos árbitros, embora essa seja "uma questão mais legalista". "Estamos a trabalhar para que assim seja. Este CA é transparente e não tem nada a esconder. Ainda poderá ser esta época. A qualquer momento podemos pôr em prática essa matéria, mas não me posso comprometer com 'timings'", assumiu.

As críticas às arbitragens em Portugal esta temporada têm sido comuns e subiram de tom nos últimos dias, depois das eliminações da Taça da Liga de FC Porto e Sporting, que acusaram os juízes desses encontros de prejudicarem gravemente as respectivas equipas.

PUB