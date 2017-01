GNR detém cinco suspeitos de furtos em Faro e na Margem Sul

O Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Loulé deteve esta quarta-feira cinco homens, com idades entre os 23 e os 41 anos, em Almancil. A detenção dos homens está relacionada com furtos praticados alegadamente pelos cinco, em residências em Faro e na margem Sul de Lisboa.

A detenção dos suspeitos deu-se no seguimento de diligências feitas pelos militares da GNR, quando investigavam um furto numa habitação, em Faro. “Os militares vieram a localizar um veículo aí furtado já na localidade de Almancil, sendo que no decurso das diligências detiveram em flagrante três indivíduos”, lê-se no comunicado enviado às redacções.

Entretanto, as investigações prosseguiram com buscas domiciliárias na “residência dos visados” onde foram apreendidos “diversos objectos furtados” e “ainda um outro automóvel subtraído de uma habitação na zona de Almada”.

Entre os objectos apreendidos constavam três automóveis de gama alta, telemóveis, vários aparelhos informáticos, 75 peças de joalharia, 45 relógios, pistolas e 2500 euros em numerário.

No decorrer das buscas domiciliárias, mais dois homens foram presos. Os detidos serão presentes em tribunal na quinta-feira, de manhã.

