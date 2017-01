Acidente perto do aeroporto do Porto faz um morto

Um acidente envolvendo duas viaturas numa autoestrada perto do aeroporto do Porto provocou na tarde desta quarta-feira a morte a um homem, informou ao PÚBLICO fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto, que não soube precisar a idade da vítima.

PUB

Segundo Cátia Alves, do Instituto Nacional de Emergência Médica, a vítima mortal é um homem de 50 anos que terá sido atropelado. "A vítima trata-se de um politraumatizado que à nossa chegada já era cadáver. Verificámos os óbito e accionamos as autoridades", adianta Cátia Alves.

Fonte dos Bombeiros Voluntários de Moreira da Maia, que estiveram no local, refere igualmente a existência de um ferido ligeiro, que foi transportado para o Hospital de São João, no Porto. A Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Pedro Hispanho, em Matosinhos, também foi accionada na sequência do acidente.

PUB

A colisão ocorreu perto das 16h na Via Regional Interior (VRI), no sentido Aeroporto Francisco Sá Carneiro/Porto, em Leça do Balio, concelho de Matosinhos. Segundo fonte dos Bombeiros Voluntários de Moreira da Maia o acidente deu-se quando uma carrinha que circulava na via embateu numa outra parada na berma, pertencente a uma empresa que fazia a limpeza da vegetação junto à autoestrada. A vítima mortal será um funcionário desta firma.

A VRI chegou a estar cortada naquele sentido, mas por volta das 18h30 os bombeiros da Maia terminaram a limpeza da via. No local esteve ainda a PSP.

PUB