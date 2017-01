FC Porto vai quebrar a barreira dos dois anos sem ganhar na Taça da Liga

Foi com desilusão e com um coro feroz de críticas que o FC Porto reagiu à recente eliminação da Taça da Liga, uma prova em que a equipa não consegue acertar o passo. Sob a mira dos “dragões” esteve a arbitragem de Luís Godinho e, especialmente, a decisão de expulsar Danilo, que terá contribuído para agravar um histório muito negativo na competição. Ao falharem o apuramento para a final four com uma derrota, os “azuis e brancos” vão ultrapassar a barreira dos dois anos sem vitórias na mais recente prova do calendário nacional.

Foi disparada de várias frentes a indignação do FC Porto após o 1-0 registado frente ao Moreirense, no encontro que decidia a qualificação para a fase seguinte. Através da newsletter Dragões Diário, o clube acusou o árbitro de Évora de “interferir claramente com a verdade desportiva”: “Luís Godinho retirou o FC Porto de uma competição e interferiu até na próxima jornada, por expulsar um jogador que teve a infelicidade de não ver que o árbitro caminhava na sua direcção”. A esta crítica, os “azuis e brancos” juntam “um penálti claro sobre André André” que não foi assinalado e a exibição de um cartão amarelo “a cada 2,29 faltas cometidas” .

O lance que culminou com o cartão vermelho a Danilo foi, porém, o que mais controvérsia gerou. E o jogador — que foi abalroado pelo árbitro no momento em que Luís Godinho recuava no terreno — reagiu nesta quarta-feira, através do Instagram: “Já vi e revi o lance mais de cem vezes e sinceramente não consigo entender o critério deste senhor para tomar tal decisão. Já assisti a vários episódios caricatos no futebol, mas este foi dos mais vergonhosos”.

Mais longe foi o representante do internacional português, antecipando uma explicação no relatório do árbitro que tenha a ver com palavras impróprias. E a Element Twelve Sports Consulting deixa já uma garantia a esse respeito: “Quem conhece o Danilo, sabe que é extremamente educado e civilizado. Ele seria incapaz de agredir um árbitro. Basta olhar para o histórico disciplinar para perceber que nada consta”, escreve o agente do médio, em comunicado.

Certo é que, com esta derrota, o FC Porto — que não ganhou qualquer jogo nesta edição — agrava a folha de serviço na Taça da Liga, competição na qual soma 17 vitórias, nove empates e umas improváveis 11 derrotas em 10 presenças. Na prática, com o desaire em Moreira de Cónegos, passam a ser sete os jogos consecutivos sem ganhar na prova, o que significa que o clube cumprirá mais de dois anos sem vencer, já que o último triunfo data de 28 de Janeiro de 2015 (4-1 à Académica, na fase de grupos) e a próxima edição só chegará na temporada 2017-18.

