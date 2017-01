Valor do Complemento Solidário para Idosos fixado em 423,69 euros mensais

O valor de referência do Complemento Solidário para Idosos (CSI) foi fixado, este ano, em 5084,30 euros por ano, 423,69 euros por mês, mais 0,5% face a 2016, segundo uma portaria publicada esta terça-feira.

Em 2016, o valor situava-se nos 5059,00 por ano, ou seja 421,58 euros por mês, subindo este ano 2,11 euros. "Considerando o aumento do risco de pobreza entre os idosos nos anos mais recentes, depois de anos em que esse risco diminuiu, o Governo procedeu em 2016 ao aumento do valor de referência do Complemento Solidário para Idosos", refere a portaria publicada em Diário da República.

Para o Governo, o CSI é "um instrumento fulcral no combate à pobreza dos idosos com idade superior à idade normal de acesso à pensão de velhice do regime geral de segurança social". Tendo o valor de referência sido actualizado em 2016, "após vários anos sem actualização", o Governo voltou a proceder à actualização do valor de referência do CSI, em 2017, para 5084,30 euros.

Segundo a portaria, que entrou em vigor a 1 de Janeiro, "o montante do Complemento Solidário para Idosos que se encontra a ser atribuído aos pensionistas é actualizado pela aplicação da percentagem de 0,5% de aumento". O diploma, assinado pelos ministros das Finanças, Mário Centeno, e do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva, lembra que "o combate à pobreza, à exclusão social e às desigualdades" é uma das prioridades do Governo.

Segundo os indicadores mais recentes do Instituto Nacional de Estatística (INE), a taxa de risco de pobreza entre os idosos voltou a subir em 2015, situando-se nos 18,3%, mais 1,3 pontos percentuais face ao ano anterior. Os últimos dados do Instituto de Segurança Social (ISS) indicam que, em Novembro, 160.923 idosos beneficiaram do CSI, o que representa um aumento de 0,44% em relação aos 160.215 idosos que receberam esta prestação social em Outubro.

O Complemento Solidário para Idosos é um apoio em dinheiro pago mensalmente às pessoas de baixos recursos com mais de 66 anos. Para abranger mais beneficiários, o Governo lançou uma campanha de divulgação do CSI nos meios de comunicação social, que decorreu entre 11 de Novembro e 1 de Dezembro.

