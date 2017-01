Passos deve aprovar para a semana nome de Álvaro Almeida como candidato ao Porto

O nome do independente Álvaro Almeida para candidato do PSD à Câmara do Porto vai ser debatido na próxima segunda-feira num encontro fechado que vai juntar Pedro Passos Coelho, os líderes da distrital e da concelhia do partido e ainda o coordenador autárquico do distrito, apurou o PÚBLICO.

Os líderes das estruturas concelhia e a distrital sociais-democratas vão aproveitar a deslocação do líder do partido ao Porto no início da próxima semana, no tradicional jantar de Reis, para tratar do processo autárquico na segunda cidade do país. O encontro acontecerá antes do jantar, que está marcado para a Estalagem Via Norte, na Maia.

“Tenho a expectativa que haja espaço e tempo [na agenda] do líder do PSD para abordarmos com ele as opções que temos em relação à Câmara do Porto”, declarou ao PÚBLICO Paulo Rios, coordenador autárquico do PSD para o distrito do Porto, acrescentando que só depois deste passo com o líder será possível ao partido avançar com o processo, dando a palavra aos militantes.

Em declarações ao PÚBLICO, Paulo Rios destaca o perfil de Álvaro Almeida, que presidiu à Entidade Reguladora da Saúde (ERS) quando Paulo Macedo tutelava o Ministério da Saúde, e enaltece a sua carreira académica e profissional. “Álvaro Almeida é uma pessoa com prestígio, currículo académico e profissional e uma vida dedicada ao serviço público ao mais alto nível”, afirma o coordenador autárquico, reconhecendo que lhe “falta notoriedade e alguma capacidade de intervenção política”, mas isso – sublinha -“resolve-se, e o partido sabe como tratar disso”.

Outra fonte social-democrata adiantou que “tudo se encaminha para que Álvaro Almeida seja o candidato ao Porto. Trata-se de um nome consensual que conta com a maioria das pessoas do partido”. “Já é tempo de o PSD ter um candidato à Câmara do Porto”, acrescenta, considerando tratar-se de uma “boa escolha”.

Sem pesos pesados do partido para candidatar ao Porto, os sociais-democratas cerram fileiras à volta do nome do ex-presidente da ERS e actual coordenador do Conselho Estratégico do PSD-Porto, uma personalidade com um “currículo limpo e com sentido político”.

No PSD há, no entanto, quem defenda que o partido não deve ter pressa em apresentar o candidato à Câmara do Porto, porque isso “é o que Rui Moreira quer. Se o PSD não tiver um candidato no terreno, fica a dúvida [no eleitorado] se ele não está a negociar com todos”, numa alusão ao PS e ao CDS, os dois partidos que apoiam Rui Moreira a um segundo mandato.

Em declarações esta segunda-feira à TSF, Bragança Fernandes, líder da distrital do Porto do PSD, reconheceu que o nome está escolhido e que vai falar com o professor e independente nos próximos dias, para "convidá-lo" e "ver se ele aceita ou não".

"Acho um belíssimo nome. É um nome de que gosto, é um académico, um homem que não está ligado a um partido, pode recolher votos dos outros partidos. É um homem que não tem nada a temer. É um homem sério, um homem bom, com um currículo fantástico", acrescentou Bragança Fernandes.

O candidato à Assembleia Municipal e o mandatário também já estarão pensados. António Tavares, provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto, deverá acompanhar o independente como candidato à presidência da assembleia municipal. E Rui Rio, ex-presidente da câmara e antigo apoiante de Rui Moreira, deverá ser chamado a dar o seu apoio, sendo convidado para mandatário da candidatura.

O PÚBLICO sabe que António Tavares estará disponível para ajudar o partido, mas as pessoas que forem eleitas têm de assumir as suas responsabilidades quer para a câmara quer para a assembleia municipal.

Se Pedro Passos Coelho der luz verde ao nome de Álvaro Almeida, o processo deverá ficar concluído em meados de Fevereiro, altura em que o candidato ao Porto será anunciado oficialmente.

Economista com currículo académico

Natural do Porto, Álvaro Santos Almeida tem 52 anos e é licenciado em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto (FEUP) e, enquanto estudante, foi distinguido com dois prémios de aluno do ano. Este economista, que os sociais-democratas estão a desafiar para protagonizar uma candidatura à segunda cidade do país, é actualmente professor associado da faculdade onde se licenciou.

Doutorado em Economia pela London School of Economics and Political Sciencie, Álvaro Almeida esteve ausente de Portugal durante seis anos (1994/2000). Londres foi o primeiro destino que escolheu, para trabalhar no Financial Markets Group como investigador e, mais tarde, como consultor do Center Banking Studies do Bank of England.

Do seu currículo faz também parte uma passagem por Washington, onde esteve até ao ano 2000. Aqui desempenhou funções no Policy Development and Review Departament do Fundo Monetário Internacional.

Quando regressa a Portugal. Álvaro Almeida assume a presidência do Programa de Cooperação Transnacional para Espaço Atlântico da Comissão Europeia. Mais tarde, em 2005 é convidado para presidir à Entidade Reguladora da Saúde, cargo que desempenha até 2010. Trabalhou depois com o ministro da Saúde do Governo PSD/CDS, Paulo Macedo, sendo responsável por algumas das reformas estruturais lançadas pelo ministério. Independente mas próximo do PSD, Álvaro Almeida foi nomeado, ainda por Paulo Macedo, presidente da Administração Regional de Saúde do Norte, em Fevereiro de 2015, cargo que desempenhou durante um ano.

Actualmente, além de professor na FEUP, Álvaro Almeida é também professor na Porto Business Shcool e coordenador do Conselho Estratégico da concelhia do PSD-Porto.

