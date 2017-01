Jardim da Cerca da Graça entra em obras ano e meio depois de inaugurado

O Jardim do Cerca da Graça, em Lisboa, inaugurado em Junho do ano passado, vai ser alvo de três intervenções durante o próximo ano. Questionado pelo PÚBLICO sobre o estado do pavimento - é visível que o piso de alguns dos passeios se está a desfazer -, o pelouro da Estrutura Verde da Câmara Municipal de Lisboa adiantou que duas das intervenções se destinam a estabilizar os muros em risco de ruir e substituir o pavimento.

PUB

Em algumas zonas dos passeios, neste jardim no bairro da Graça, o revestimento original já não existe, havendo pedrinhas soltas em vários locais, incluindo nas escadas de acesso. Segundo fonte do pelouro do vereador José Sá Fernandes, “tratou-se de má execução pelo empreiteiro, que já assumiu essa falha”. As obras de recuperação do piso são cobertas pela garantia da obra e este deve ser reparado até final do primeiro semestre.

Numas das saídas do parque, junto ao Caracol da Graça, existe uma rede a vedar parte do jardim. Segundo a autarquia esta vedação foi colocada para impedir o acesso quando se verificou que o muro que separa o jardim dos logradouros dos prédios da Rua dos Lagares “se encontra em risco de ruina.” Esta é a intervenção mais imediata, “estando prevista para as próximas semanas”, garantiu fonte do executivo.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Está prevista ainda uma terceira intervenção para criar um acesso ao jardim pela Rua Damasceno Monteiro, junto ao quartel da GNR. A obra, prevista no projecto original, está agendada para o primeiro semestre de 2017.

O Jardim do Cerca da Graça, que resultou da transformação da cerca do antigo Convento da Graça num jardim público, custou 874 mil euros à câmara de Lisboa. A construção foi marcada por sucessivos atrasos: o projecto, aprovado em 2009, previa que os trabalhos tivessem terminado em 2011, mas isso só veio a acontecer quatro anos mais tarde. As obras só começaram em 2013 e foram atrasadas pela descoberta de vestígios arqueológicos. A empreitada esteve parada oito meses e durante esse período o município efectuou “projectos necessários para o reforço da sustentabilidade” dos muros da cerca notou José Sá Fernandes, em Março de 2015, à agência Lusa.

Apresentado como um sonho antigo do vereador, o jardim de 1,7 hectares liga os bairros da Graça e da Mouraria.

PUB