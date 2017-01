Jovem detido por suspeita de ter violado mulher de 75 anos

Um homem de 26 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeita de ter violado uma mulher de 75 anos, no zona de Almancil, no concelho de Loulé, no Algarve. A detenção foi anunciada esta segunda-feira pela Directoria do Sul da PJ e o crime terá ocorrido no domingo, no primeiro dia do ano.

“O arguido, no âmbito de uma conversa sobre a avaria numa bomba de água, entrou na casa da vítima, uma mulher de 75 anos de idade, e com uso de força física obrigou-a a manter com ele relações sexuais”, refere a PJ num comunicado. A vítima, uma idosa de nacionalidade inglesa que vive há vários anos em Portugal, tinha alugado um anexo ao suspeito, um guineense que estava no país para ser sujeito a uma intervenção cirúrgica.

Após a violação, a mulher fugiu para a estrada, tendo um automobilista parado para a ajudar. A GNR foi chamada, tendo comunicado o caso à PJ, que deteve o suspeito no próprio domingo. A vítima foi encaminhada para uma unidade de saúde.

O suspeito será sujeito esta segunda-feira à tarde ao primeiro interrogatório judicial, cabendo a um juiz de instrução do Tribunal de Faro aplicar-lhe as medidas de coacção que considerar adequadas.

