Daesh reivindica ataque em Istambul

O Daesh, o grupo terrorista também conhecido por Estado Islâmico, reivindicou nesta segunda-feira o ataque à discoteca de Istambul, que provocou a morte de 39 pessoas e deixou 65 feridas, quatro delas em estado crítico no domingo. É a primeira vez que esta organização terrorista reivindica um atentado na Turquia.

PUB

A declaração do Daesh diz que o homem que terá saído de um táxi e tirou uma arma da mala do carro disparando e matando, primeiro um polícia e um segurança que se encontravam à porta da discoteca e depois os clientes no interior daquele espaço, é um "soldado heróico" que "atacou uma das mais famosas discotecas onde os cristãos celebram o seu feriado infiel", diz o comunicado citado pela Reuters. No texto, o Daesh acusa ainda a Turquia de ser um país aliado dos cristãos.

Istambul começou 2017 com este ataque numa famosa discoteca na margem do Bósforo, frequentada por estrangeiros e celebridades. Pelo menos 20 mortos são estrangeiros, de países árabes. As famílias podem, a partir desta segunda-feira, levantar os corpos. Segundo os meios de comunicação social turcos, o homem terá disparado entre 120 a 180 balas durante sete minutos. Depois desapareceu.

PUB

Para trás deixou dezenas de mortos e feridos, na sua maioria estrangeiros. Entre os mortos estão 12 turcos, um belgo-turco. Entre as vítimas de outras nacionalidades estão dois jordanos, três iraquianos e outros três libaneses, avançam as autoridades destes países. Está ainda um franco-tunisino, um canadiano e uma israelita entre os mortos. Há ainda uma vítima mortal por identificar, dizem os jornais turcos.

No domingo, as autoridades levavam a cabo a caça ao homem que conseguiu fugir do local. Então, o presidente Erdogan declarou que o atentado pode estar ligado à participação do país na guerra ao Daesh. Mas também há quem levante a hipótese de ter sido um fundamentalista turco contra festividades não islâmicas como o Natal e a passagem do ano.

PUB