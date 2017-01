Motim em prisão brasileira faz pelo menos 60 mortos

Pelo menos 60 pessoas foram mortas num motim numa prisão de Manaus, a cidade que é a capital do estado do Amazonas, Brasil, informou o portal Globo TV, citado pela Reuters. Sérgio Fontes, chefe da secretaria de Segurança Pública do estado, disse à Globo que teme que haja mais mortos.

O motim tomou conta do Complexo Penitenciário Anísio Jobim, a maior unidade prisional do Amazonas, ao início da tarde de domingo. Na sua origem estiveram quezílias entre narcotraficantes de grupos rivais, que entretanto tomaram como reféns outros reclusos e pelo menos 12 guardas prisionais. Os confrontos duraram mais de 17 horas, e assumiram proporções de violência extrema. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, algumas das vítimas foram decapitadas.

Ainda segundo o mesmo jornal, "o massacre está a ser tratado apenas como uma guerra entre grupos criminosos": detidos que pertencem à chamada Família do Norte envolveram-se com membros do Primeiro Comando da Capital ou PCC, um dos grupos criminosos mais perigosos do Brasil.

Os investigadores citados pela imprensa brasileira atribuem o comando da rebelião à Família do Norte, uma organização local. Aparentemente, os líderes das duas facções não apresentaram reivindicações ou fizeram exigências às autoridades – tudo indica ter-se tratado de um ajuste de contas.

A Globo TV diz que os últimos reféns foram libertados esta segunda-feira, sem ferimentos. O responsável estadual pela Segurança Pública, Sérgio Fontes, deu conta da fuga de reclusos durante o incidente, tendo declarado à Globo que estão a ser verificados os números oficiais da prisão para saber quantos presos poderão ter fugido durante o tumulto.

“Os interesses são sempre ligados ao narcotráfico. Esses interesses são todos do narcotráfico. Essas organizações se alimentam principalmente do narcotráfico. Por conta de suas brigas por interesses deu-se esta tragédia. Infelizmente em outros estados já ocorreu isso. Nós entendemos, o governo do estado do Amazonas e principalmente o governador José Melo, que isso é um problema do Governo Federal, um problema de todos e não só do Amazonas, que implica toda a sociedade. Nós hoje e ontem vivemos mais um capítulo dessa disputa pelo tráfico de substâncias entorpecentes”, afirmou Sérgio Fontes.



Como acontece em muitas outras prisões brasileiras, o estabelecimento em causa tem um problema de sobrelotação, cuja capacidade máxima é de 454 indivíduos. Segundo dados de Dezembro citados pelo jornal Folha de São Paulo, estavam ali presos 1224 homens.

Caso a estimativa do número de vítimas seja confirmada, este será o segundo maior massacre numa cadeia brasileira, apenas atrás do massacre na prisão de Carandiru, em São Paulo, em 1992, quando 111 presos foram mortos.

