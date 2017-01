Novo single do músico britânico Ed Sheeran é lançado sexta-feira

Afastado da cena musical há um ano, o cantor britânico Ed Sheeran anunciou através da rede social Twitter que esta sexta-feira vai lançar uma nova canção e que tem estado a trabalhar no seu terceiro trabalho de estúdio.

Em Dezembro de 2015, o músico de 25 anos tinha informado os fãs, através da sua conta no Instagram, que iria “fazer uma pausa” para ter tempo para “viajar pelo mundo" e, justificava, para "ver tudo aquilo que perdi”.

“Aos meus fãs, o terceiro álbum está a caminho e é a melhor coisa que fiz até ao momento”, lê-se na publicação.

Entretanto, o jornal The Telegraph anunciou, com base numa fonte anónima, que o músico vai participar como cabeça de cartaz no Festival de Glastonbury, este ano juntamente com os Radiohead e Foo Fighters.

Ed Sheeran teve o primeiro êxito com o tema A-team, do álbum de estreia Plus, em 2011. A canção figurou na tabela da billboard durante 25 semanas. Passados três anos, Sheeran apresentou o seu segundo trabalho de estúdio, com o álbum Multiply (2014).

Neste último trabalho, Ed Sheeran contou com a participação do músico e produtor, Pharrell Williams. E a MTV norte-americana atribuiu-lhe, nesse ano4, o prémio de Melhor Vídeo Masculino, com a canção Sing que conta com a participação de Pharrell Williams.

Ainda, nesse ano ganhou dois Brit Awards como Artista Revelação Britânico e Melhor Artista Masculino Individual. Feito que repetiu em 2015, com o álbum Multiply a ser consagrado o Álbum do Ano.

No Prémio Europeu de Música, também da MTV (MTV EMA), as suas habilidades artísticas em palco foram premiadas, em 2015, com o prémio de Melhor actuação ao Vivo e de Melhor Actuação Mundial em Palco. E no ano passado, Ed Sheeran foi galardoado com dois Grammy pelo tema Thinking Out Loud (Canção do Ano e Melhor Actuação Pop Individual).

Ed Sheeran estreou-se nos palcos nacionais na sexta edição do Rock in Rio Lisboa, em 2014.

