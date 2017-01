Portugal mantém aviso para a Turquia: evitar locais com multidões

Portugal mantém, para já, o nível de risco de viajar para a Turquia, aconselhando a evitar locais com multidões. “Hoje não está prevista nenhuma alteração, o que não quer dizer que amanhã não venha a ser reavaliado”, disse ao PÚBLICO fonte da secretaria de Estado das Comunidades.

A reavaliação pode ser necessária depois do atentado de ontem à noite, numa discoteca em Istambul, que provocou 39 mortos, dos quais 15 eram estrangeiros. A mesma fonte confirmou que não há, até agora, indicação de vítimas portuguesas.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros, através do portal das comunidades portuguesas, dá algumas indicações a quem pretenda viajar para a Turquia, relembrando a situação política instável e alguns dos atentados ocorridos no último ano no país, nomeadamente em Ancara e Istambul.

“Tendo em conta o actual contexto regional, a proximidade da Turquia em relação aos conflitos na Síria e Iraque, combates entre o PKK e as forças de segurança turcas, no leste do país, aconselha-se vivamente aos portugueses que se desloquem à Turquia que sejam extremamente vigilantes, em particular nos pontos turísticos e em todos os locais de maior afluência de pessoas, evitando concentrações e deslocações à região do sudeste do país, que não sejam, por fundadas razões, absolutamente necessárias”, lê-se no site.

Na mesma página, onde é dada informação sobre a língua e o clima, a secretaria de Estado das Comunidades recomenda “elevado grau de vigilância e precaução, especialmente na rede de transportes públicos ou centros comerciais” e aconselha a que se evite “multidões e manifestações de qualquer natureza e, ainda, tanto quanto possível, imediações de edifícios militares ou proximidade de edifícios públicos, sobretudo dos que são sede de departamentos oficiais”.

Relativamente às condições de segurança em Istambul, em particular, é recomendado um “elevado grau de vigilância, sobretudo nas principais zonas turísticas”.

A cidade de Istambul está entre os destinos mais procurados pelos turistas europeus, mas os números de visitantes em todo o país está a baixar após a sucessão de atentados terroristas. Em 2014, o país recebeu 37 milhões de visitantes, mas só no primeiro semestre deste ano o número baixou 41%, segundo o instituto turco de estatísticas, citado pelo jornal The Independent. Os dados constituem uma quebra recorde e referem-se ao período anterior à tentativa de golpe militar de Julho.

