Cronologia: os últimos ataques na Turquia

Depois de um ano marcado pelo regresso do conflito curdo e a guerra na vizinha Síria, a Turquia sofreu uma vaga de atentados atribuídos ao Daesh e ao Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) e as suas derivações.

19 de Dezembro de 2016: o embaixador russo na Turquia, Andre Karlov, foi assassinado em Ancara por um polícia turco que afirmou agir em nome do drama vivido na cidade de Alepo fustigada pelas forças fiéis ao regime de Bashar al-Assad.

17 de Dezembro: pelo menos 14 soldados turcos morreram e dezenas de pessoas ficaram feridas depois de um atentado suicida atribuído ao PKK que teve como objectivo um autocarro que transportava militares para a cidade de Kayseri, no centro da Turquia.

10 de Dezembro: um duplo atentado no centro de Istambul causou 44 mortos e uma centena de feridos. Um carro armadilhado explodiu perto do estádio de futebol do Besiktas à passagem de uma carro da polícia e um suicida fez-se explodir menos de um minuto depois no meio de um grupo de polícias perto do local do primeiro rebentamento. O atentado foi reivindicado pelo grupo Falcões da Liberdade do Curdistão (TAK), uma organização curda próxima do PKK.

24 de Novembro: um atentado com um carro armadilhado causou 33 feridos no parque de estacionamento Adana, capital da província com o mesmo nome no Sul do país.

4 de Novembro: explosão de um carro armadilhado causou nove mortos, entre os quais dois polícias, em frente do posto da polícia de Diyarbakir, capital do Sudeste do país, de maioria curda. Foi atribuído ao PKK, mas o tanto o Daesh como TAK reivindicaram este ataque.

9 de Outubro: 18 mortos depois da explosão de uma camião armadilhado diante de um posto da polícia de Semdinli (Sudeste). Ataque atribuído ao PKK.

26 de Agosto: 11 polícias mortos durante um atentado suicida com um carro armadilhado em Cizre, na fronteira com a Síria, reivindicado pelo PKK.

20 de Agosto: 50 pessoas foram mortas por um suicida durante um casamento em Gaziantep. O Presidente Recep Tayyip Erdogan acusou o Daesh.

28 de Junho: 47 pessoas, entre os quais vários estrangeiros, morreram num triplo atentado suicida no aeroporto internacional Atatürk, Istambul. O ataque, não reivindicado, foi atribuído ao Daesh.

7 de Junho: onze mortos, entre os quais seis polícias, depois de um atentado com um carro armadilhado que visou um veículo anti-motim da polícia em Beyazit, bairro histórico de Istambul. Foi reivindicado pelo TAK.

19 de Março: quatro turistas (três israelitas e um iraniano) foram mortos em Istambul depois de um ataque suicida. Pelo menos 36 pessoas ficaram feridas. As autoridades acusaram o Daesh.

13 de Março: 35 mortos e mais 120 feridos depois de um atentado com um carro armadilhado em Ancara. Reivindicado pelo TAK.

17 de Fevereiro: um carro armadilhado conduzido por um suicida causou 28 mortos e 80 feridos em Ancara. O ataque, que tinha como objectivo militares, foi reivindicado pelo TAK.

12 de Janeiro: 12 turistas alemães morreram depois de um atentado suicida no centro histórico de Istambul, muito turístico. O ataque foi atribuído ao Daesh.

