Está doente? Dicas para escapar a serviços de urgência a abarrotar

Se está doente e quer escapar a esperas intermináveis e ao risco de contrair infecções nos serviços de urgência hospitalares, o melhor é optar pelos centros de saúde que, de Norte a Sul do país, vão estar a funcionar com horários alargados durante este fim-de-semana.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo, são 46 os centros de saúde abertos no sábado e no domingo para dar resposta ao aumento da procura devido à epidemia de gripe. O vice-presidente da Administração regional de Saúde (ARS) de Lisboa e Vale do Tejo, Luís Pisco, explicou à Lusa que os centros de saúde “têm uma rede para atender casos de doença aguda, à qual as pessoas podem recorrer se não tiverem necessidade de ir ao hospital". Já durante os dias da semana, são 31 os locais nesta região que estão abertos depois das 20h.

A Norte, onde já havia 62 centros de saúde a funcionar com horário alargado, a ARS anunciou nesta sexta-feira que decidiu alargar o horário dos Serviços de Atendimento de Situações Agudas (SASU) em diversos centros da região para aliviar. Os SASU dos grandes centros do Porto, Braga, Guimarães, Gaia, Maia/Valongo/Ermesinde, Espinho, Vila Real e “outros onde a procura o justifique” passarão a funcionar nos dias úteis das 20h00 às 24h00 e aos fins-de semana e feriados das 09h00 às 24h00.

Na região Centro, os centros de saúde que têm consulta aberta para atendimento de casos de doença aguda vão manter-se em funcionamento no sábado, domingo e segunda-feira com reforço de equipas e, em caso de necessidade, prolongamento do horário praticado. Já no Algarve, são cinco os centros de saúde (Portimão, Lagoa, Silves, Faro e Olhão) que estão a funcionar em horário alargado, até às 22h00.

Mas o melhor é consultar o portal da saúde que elenca os horários dos centros de saúde em cada uma das cinco ARS. Basta ir a https://www.sns.gov.pt/noticias/2016/12/30/gripe-plano-de-contingencia/

Se pretende, mesmo assim, arriscar e optar por uma urgência hospitalar, e uma vez que pode escolher o serviço onde vai ser atendido, vale a pena consultar antes os tempos de espera. Estes estão disponíveis em http://tempos.min-saude.pt/#/instituicoes. Na tarde desta sexta-feira, por exemplo, havia serviços com mais de seis horas de espera para os doentes considerados pouco urgentes (triados com a cor azul) e outros onde se aguardava menos de uma hora.

Por último e não menos importante, ligue primeiro para a linha Saúde 24 (808 24 24 00), onde um enfermeiro avaliará os seus sintomas e lhe dirá se deve ou não ir a correr para um hospital. Tem a vantagem suplementar de não pagar taxa moderadora.

