Rui Rio só quer congresso antecipado se Passos sair

O próximo congresso do PSD está agendado para 2018 e Rui Rio afirma agora que apenas deve ser antecipado se Pedro Passos Coelho se demitir da liderança do sociais-democratas.

“Um congresso antecipado só faz sentido se o líder decidir sair. Caso contrário, o normal é cumprirem-se os prazos”, disse o antigo autarca em declarações ao Expresso.

Ao semanário, Rui Rio demarca-se ainda do movimento dentro do partido que tem estado a recolher assinaturas para antecipar o congresso. “Não tenho conhecimento de nenhum processo de recolha de assinaturas”, disse o ex-autarca.

Rui Rio é um dos nomes que se posicionam para fazer frente a Pedro Passos Coelho nas eleições directas do PSD. O ex-presidente da Câmara do Porto já se disponibilizou para o cargo e os apoios crescentes que tem ganho quase que tornam inevitável que assim seja. Rio vem ganhando terreno com a presença em cada vez mais encontros partidários do PSD.

A realização de um congresso extraordinário para discutir a liderança de Passos Coelho a poucos meses de umas eleições autárquicas difíceis para o partido é, para muitos sociais-democratas ouvidos pelo PÚBLICO, uma incompatibilidade política. O processo de marcação de uma reunião magna demora, no mínimo dois a três meses, o que empurra a data para a Primavera. Nessa altura, o PSD já se comprometeu em ter na rua os nomes de todos os candidatos autárquicos, aprovados pela direcção de Passos Coelho.

