Acordo alcançado no Congo: Kabila deixa o poder depois de eleições

O Presidente do Congo, Joseph Kabila, vai deixar o cargo depois das eleições que irão ocorrer em 2017. A decisão surge depois de ter sido alcançado um acordo entre os partidos políticos esta sexta-feira, informou um dos mediadores das negociações à Reuters.

O acordo, que deverá ser assinado este sábado, estabelece que Kabil não poderá alterar a Constituição do país para permitir que se candidate a um terceiro mandato.

Os negociadores têm-se reunido há semanas para garantir a primeira transição pacífica de poder desde 1960. No entanto, e mesmo com o acordo alcançado, permanece a dúvida se será possível organizar as eleições antes do final do próximo ano: “Foi pedido ao Governo que tome todas as medidas para que as eleições sejam organizadas até ao final de 2017 pelo menos”, afirmou Marcel Utembi, líder da Conferência Episcopal do Congo e mediador das conversações.

O mandato de Joseph Kabila terminou no passado dia 19 de Dezembro, mas as autoridades estenderam-no até 2018, pois o Governo afirmara que não conseguiria organizar o sufrágio antes disso. Este ponto terá sido fundamental para concluir as negociações.

Ainda não há confirmação da notícia por parte de Kabila nem do seu partido.

A incerteza na República Democrática do Congo tem levado a confrontos violentos. Em Setembro, dezenas de pessoas foram mortas pelas forças de segurança e as sedes dos partidos da oposição foram incendiadas.

