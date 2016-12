Reclusos da prisão de Custóias com hepatite C vão ser tratados

Os reclusos do Estabelecimento Prisional do Porto (Custóias) vão ser os primeiros do país a ter acesso aos tratamentos inovadores contra a hepatite C. A Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais e o Centro Hospitalar São João (CHSJ) assinam na próxima segunda-feira um protocolo de cooperação para acompanhamento e tratamento especializado dos detidos nesta cadeia que estão infectados pelo vírus da hepatite C. O protocolo entra de imediato em vigor, segunda uma nota conjunta das duas instituições divulgada nesta quinta-feira.

Esta é uma experiência-piloto que poderá ser alargada aos outros estabelecimentos prisionais “desde que haja condições para isso”, explicou ao PÚBLICO o director-geral dos serviços prisionais, Celso Manata. “Tínhamos que começar por algum lado”, disse, quando questionado sobre a escolha da prisão de Custóias.

Para que a experiência possa avançar, médicos do serviço de Gastrenterologia do CHSJ deslocam-se ao Estabelecimento Prisional do Porto para fazer consultas e diagnósticos e facultar a medicação que permitirá a “cura da hepatite C na quase totalidade dos reclusos tratados para esse efeito”, lê-se na nota.

Este é um projecto-piloto de “grande impacto social”, porque o que está aqui em causa é a disponibilização das mais recentes terapêuticas para a hepatite C “a uma franja da população considerada como carenciada”, acrescentam, lembrando que estes tratamentos têm importância epidemiológica, porque este é “um grupo reservatório de potencial perpetuação da infecção na comunidade”.

Recordam ainda que a Organização Mundial de Saúde considera a eliminação da hepatite C "uma prioridade de saúde pública à escala global" e que foi a actual taxa de sucesso terapêutico proporcionado pelos tratamentos inovadores, superior a 95%, que tornou possível a adopção desta estratégia a nível global.

A coordenação clínica do protocolo vai ser assegurada pelo director do Serviço de Gastrenterologia do CHSJ, Guilherme Macedo, e pelo médico coordenador da prisão de Custóias, Rui Morgado.

