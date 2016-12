Holanda: 26 mulheres podem ter sido fertilizadas com esperma errado

Foi aberta uma investigação pelo Centro Médico Universitário da cidade holandesa de Utrecht, depois de ter sido descoberto um erro que pode ter levado a que 26 mulheres tenham sido fertilizadas, no laboratório da instituição, com o esperma errado.

PUB

O incidente terá ocorrido entre Abril de 2015 e Novembro de 2016. O Centro Médico Universitário divulgou um comunicado onde diz que “durante a fertilização, as células de esperma de um casal em tratamento podem ter-se misturado com as células de óvulos de outras 26 mulheres”, cita o Guardian.

“Por isso, existe a possibilidade de os óvulos terem sido fertilizados por esperma que não pertence ao do respectivo progenitor”, continua o comunicado, realçando que a probabilidade de isto ter acontecido é baixa mas que “não pode ser excluída”.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Devido à distância temporal entre a ocorrência do erro e a sua descoberta, metade das mulheres envolvidas já deram à luz ou estão grávidas, tendo sido informadas pelo centro médico do incidente.

“O Centro Médico Universitário lamenta que os casais envolvidos tenham sido obrigados a receber estas notícias e fará tudo o que estiver ao seu alcance para clarificar a situação o mais cedo possível”, diz ainda a instituição.

O processo de fertilização in vitro é composto por uma colheita dos óvulos das mulheres para depois serem fertilizados em laboratório. Aí, insere-se o esperma do progenitor – terá sido nesta fase que o erro terá sido cometido – sendo que os óvulos são, depois, colocados novamente no útero da mulher.

PUB