Bruce Springsteen foi quem mais facturou em concertos durante 2016

O músico americano Bruce Springsteen com a formação E Street Band foi quem mais facturou em concertos durante o ano de 2016, no contexto da sua última digressão, que passou por Portugal, para um concerto no festival Rock In Rio em Lisboa. A informação foi veiculada pela Pollstar, publicação digital que monitoriza as digressões da indústria da música em todo o mundo. No total, a digressão de Bruce Springsteen durante o corrente ano terá rendido 252 milhões de euros.

Na segunda posição da lista surge Beyoncé, com valores não muito distantes de Bruce Springsteen: 246 milhões de euros, pela sua Formation World Tour, resultante do álbum Lemonade. Desta vez a cantora americana não passou por Portugal. Essa quantia resultou de 49 concertos efectuados em 46 cidades dos Estados Unidos e da Europa. Em terceiro lugar aparecem os Coldplay, com 231 milhões de euros, e em quarto os americanos Guns N’ Roses, que actuarão em Portugal em Junho de 2017.

Na quinta posição surge a cantora britânica Adele, que se estreou este ano em Portugal com um concerto na Meo Arena de Lisboa. De referir que algumas destas digressões se estenderão para 2017. Bruce Springsteen, por exemplo, tem datas marcadas para a Austrália e a Nova Zelândia e Beyoncé para os Estados Unidos, sendo provável também o regresso à Europa.

