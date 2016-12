Eleições do Sporting marcadas para dia 4 de Março

Jaime Marta Soares, presidente da mesa da Assembleia Geral do Sporting, anunciou, em conferência de imprensa no Estádio José de Alvalade, que as eleições do clube foram agendadas para o dia 4 de Março de 2017.

PUB

Até ao momento apenas Pedro Madeira Rodrigues apresentou a sua candidatura à presidência do clube de Alvalade. Bruno de Carvalho, actual líder leonino, ainda não confirmou se irá concorrer pela reeleição.

No passado dia 18 de Dezembro, e depois da derrota do Sporting em casa contra o Braga, o fundador da farmacêutica Generis, Paulo Paiva dos Santos, anunciou que iria entrar na corrida. No entanto, e um dia depois, desistiu de o fazer sem revelar as razões.

PUB

PUB