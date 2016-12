Motim em prisão na África do Sul provoca três mortos

Três pessoas morreram e outras 26 ficaram feridas esta segunda-feira durante num motim no interior de uma prisão da cidade Port Elizabeth, África do Sul, anunciaram as autoridades locais.

"Ocorreu um confronto entre os guardas e os detidos que implicou a morte de três pessoas, com 26 outras a ficarem feridas", deu conta à AFP o porta-voz dos serviços penitenciários, Logan Maistry, sem precisar se as vítimas são guardas ou detidos.

Um helicóptero, ambulâncias e veículos dos serviços de emergência foram mobilizados para a prisão de Saint Albans, enquanto os guardas prisionais tentavam restabelecer a ordem. O ministro da Justiça sul-africano, Michael Masutha, deverá deslocar-se ao local nesta terça-feira.

O partido da oposição Aliança Democrática apelou a uma investigação, uma vez que esta não é “a primeira vez que acontecem incidentes violentos naquela prisão”. Este é o mesmo estabelecimento prisional onde, em 2013, ocorreu um outro motim sangrento.

Os motins de prisioneiros são frequentes na província do Cabo Oriental (no Sul do país), onde Port Elizabeth constitui o principal centro populacional.

