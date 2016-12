Mário Soares: regressão de estado de consciência "muito preocupante"

O estado de saúde do antigo Presidente da República Mário Soares agravou-se e é "muito crítico".

No boletim clínico divulgado este domingo às 13h00, o porta-voz do Hospital da Cruz Vermelha, José Barata, explicou que se registou, de ontem para hoje, "uma regressão do estado de consciência muito significativa e preocupante que coloca fortes reservas em relação ao prognóstico futuro". O antigo governante "não reage a alguns dos estímulos externos que lhe são feitos".

"Não registou grande evolução desde ontem relativamente ao seu estado clínico, mantendo-se sem necessidade de suporte técnico às funções vitais", informou o mesmo porta-voz. Interrogado sobre se a inexistência deste suporte técnico foi uma opção do próprio doente, José Barata respondeu que "compete à equipa multidisciplinar que o está a acompanhar decidir os procedimentos" a tomar.

O estado de saúde do também ex-primeiro-ministro agravou-se cerca das 11h00 de sábado, na sequência de um episódio que levou a equipa clínica a transferi-lo novamente para a unidade de cuidados intensivos - local onde não pode receber visitas.

O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa e o primeiro-ministro António Costa passaram ontem pela unidade hospitalar de Lisboa, tal como o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues. “Todos nós portugueses estamos muito gratos por aquilo que Mário Soares tem dado ao país”, diria mais tarde Marcelo. O filho do histórico socialista, João Soares, passou a noite no Hospital da Cruz Vermelha.

O porta-voz do hospital marcou para segunda-feira às 13h00 nova divulgação de informações sobre o estado clínico de Mário Soares, que deu entrada na unidade há 12 dias. Nunca foi revelada a razão pela qual ali entrou.

