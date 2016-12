“Ela é uma guerreira e vai ultrapassar isto", dizem os fãs de Princesa Leia, isto é, de Carrie Fisher

Os fãs da actriz Carrie Fisher, de 60 anos, dizem-se tristes por saberem que a estrela de Guerra das Estrelas está internada, em estado grave, depois de ter sofrido um ataque de coração durante um voo Londres para Los Angeles, na sexta-feira, mas ao mesmo tempo sentem-se inspirados porque a jovem Princesa Leia aparece no mais recente episódio da saga cinematográfica, Rogue One.

“Carrie está estável. Se houver alterações, vamos partilhá-las convosco. A todos os fãs e amigos, agradeço as vossas preces e desejos de melhoras”, disse Debbie Reynolds, a também actriz e mãe de Carrie Fisher. Apesar de tudo, é um progresso em relação a sábado, quando o irmão, Todd Fisher, tinha dito que Carrie estava em estado crítico. Um porta-voz do Centro Médico Ronald Reagan da Universidade da Califórnia em Los Angeles recusou fazer mais comentários, por causa das leis que protegem a privacidades dos doentes.

Muitos fãs foram ver o novo filme Rogue One no dia de Natal, em que no fim surge uma réplica digital da jovem Princesa Leia. “É surreal que este filme saia agora. Pensar que a Princesa Leia/Carrie Fisher teve um ataque de coração é assustador”, disse Mike Rosenberg, de 28 anos, que trabalha na finança, ao sair de um cinema de Times Square, em Nova Iorque. “É Natal. Tenho a certeza que muitas pessoas a têm hoje no coração.”

Os espectadores prenderam a respiração quando viram a Princesa Leia, contou Heather Kemp, uma advogada de 44 anos, que tinha acabado de sair do cinema. “Foi triste e inspirador ao mesmo tempo”, disse. “Quando se vê uma personagem como o C3PO e o R2D2, o público reagia. Mas sim, com ela havia mesmo uma reacção.”

Fisher desempenhou o papel de Leia na trilogia original, de 1977 a 1983, e retomou o papel no ano passado, quando a Disney retomou a série, no filme O Despertar da Força, quando a personagem tinha o título de general Leia Organa na Força Rebelde.

A personagem de Princesa Leia, que era corajosa e uma boa combatente, além de glamourosa, tornou-se um modelo a imitar para Kemp, quando ela viu o primeiro filme da Guerra das Estrelas. “Ela é atrevida”, explicou.

“Ela é uma guerreira e vai conseguir ultrapassar isto”, comentou Alexa Mullaly, de 38 anos, de Skokie, um subúrbio de Chicago, que atribuía características da personagem à actriz. “Cresci a ver a Guerra das Estrelas e adorava a Princesa Leia.”

Gary Mendel, em Evaston, resumiu os sentimentos de muitos fãs, que viram tantos artistas desaparecer em 2016. “Espero que este ano já tenha levado um número suficiente dos nossos ídolos e que permita que ela recupere”, disse.

Reuters

