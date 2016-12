Impressões digitais de suspeito tunisino encontradas no camião

As impressões digitais de Anis Amri, o tunisino que é suspeito de ser o autor do ataque ao mercado de Natal em Berlim, foram encontradas na cabina do camião que provocou a morte de 12 pessoas, confirmou o ministro do Interior alemão, Thomas de Maizière .

PUB

Segundo o ministro, existem ainda "pistas adicionais" de que Amri será o autor do atentado.

Os irmãos de Anis Amri, Abdelkader e Walid, falram com a televisão tunisina, dizendo-se "chocado", mas explicou que a família "nunca soube nada sobre a vida dele na Europa". Mas disse que quando saiu da prisão, em Itália, "era uma pessoa com uma mentalidade totalmente diferente". O último contacto com ele foi há dez dias e Anis disse que "em breve" ia voltar para casa. Abdelkader e Walid fizeram um apelo a que se entregasse.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Nesta quinta-feira, estão a decorrer várias operações policiais. Diversos media alemães noticiaram igualmente a detenção de quatro pessoas próximas de Anis Amri, mas um porta-voz da procuradoria federal negou as detenções, sem, no entanto, dar qualquer pormenor, alegando que não quer prejudicar a investigação em curso.

Mesmo após o desmentido da procuradoria, a televisão WDR manteve a informação de que dois apartamentos foram revistados em Dortmund e que a polícia fez "quatro detenções". A WDR diz que falou com um dos detidos depois de este ter sido interrogado pela polícia e de seguida libertado.

O canal de notícias N-TV referiu que as quatro pessoas são próximas do autor do atentado de Berlim, procurado por toda a polícia do país, e que estiveram em contacto com o suspeito no início deste ano.

PUB