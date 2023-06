Uma “companhia imprescindível” chamada livro. Margarida Constantino vence em maio

O livro: uma companhia imprescindível

O festival literário da Lourinhã tem procurado promover a leitura junto dos alunos do município, a começar pelas crianças dos primeiros anos de escolaridade, além de continuar a sua aposta em cativar novos públicos. Disto nos dá conta Rita Pimenta, no artigo do PÚBLICO, de 13 de maio – “Livros a Oeste: Temos de afinar as palavras”.

Enquanto residente na Região Oeste, foi com particular atenção que li este artigo sobre um evento cujo foco é a leitura, que considero essencial para a formação integral de qualquer indivíduo. Efetivamente, o ato de ler traz muitos benefícios, que são facilmente comprováveis pela nossa experiência pessoal e académica: desenvolve o pensamento crítico; estimula a imaginação e a criatividade; contribui para alargar o vocabulário; melhora a escrita; ajuda a reforçar a concentração, entre muitos outros.

Considero, por isso, que devia haver uma clara aposta da nossa sociedade na promoção da leitura, não só por via da realização de grandes eventos, como o festival acima mencionado, mas também através de iniciativas direcionadas especificamente para o público escolar, de caráter regular e pensadas a longo prazo. O ideal seria investir em estratégias lúdicas e cativantes que promovessem o gosto pelos livros nos alunos de todos os níveis de ensino, levando-os a adquirir hábitos de leitura, de modo natural e gradual, ao longo dos doze anos de escolaridade obrigatória. Assim, quando chegasse ao 12.º ano, nenhum estudante conseguiria prescindir da companhia de um livro.

Recapitulando, a leitura é uma atividade essencial à formação harmoniosa de qualquer pessoa, pelo que é crucial apostar na sua promoção junto de todo o tipo de públicos, em particular o estudantil, quer através de grandes eventos, como festivais literários, quer através de ações sistemáticas a implementar nas escolas.

Margarida Constantino, 12.º ano

Agrupamento de Escolas Henriques Nogueira, Torres Vedras

​[Um festival literário, uma notícia do PÚBLICO e um texto de opinião de uma aluna de Torres Vedras a merecer a preferência do júri. Dele fizeram parte: Ana Cristina Pereira, jornalista do PÚBLICO; Carla Fernandes, elemento da equipa do Gabinete Coordenador da ​Rede de Bibliotecas Escolares (RBE); Cláudia Sá, professora de Português e coordenadora do Clube de Jornalismo da Escola Básica António Correia de Oliveira, em Esposende; e Diana Pocinho, aluna do Agrupamento de Escolas de Condeixa. No “Isto também é comigo!”, o concurso mensal promovido pelo PÚBLICO na Escola e pela RBE, o aluno vencedor, cujo texto é publicado, recebe uma coleção de livros do PÚBLICO. À escola é oferecida uma assinatura digital anual do PÚBLICO ou uma coleção de livros para a biblioteca. Nesta edição de Maio, o Agrupamento de Escolas Henriques Nogueira soma mais um prémio no concurso e Margarida Constantino volta também, um ano depois, a ver um texto seu distinguido.]